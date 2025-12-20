Beyoğlu'nda merdivenlerinde unutulan cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

BEYOĞLU'nda bir iş yerinin merdivenlerinde unutulan cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli H.Ç. (36) tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin merdivenlerinde unutulan cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.Ç. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.