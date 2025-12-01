Beyoğlu'nda Baygın Haldeki Kişinin Cep Telefonu Çalındı

Beyoğlu'nda yerde baygın halde yatan kişinin cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede bir sokakta yürüyen E.Y. henüz bilinmeyen nedenle düşüp bayıldı.

Sokaktan geçen B.T. ve C.C.D. ise yanına geldikleri E.Y'nin cep telefonunu çalıp olay yerinden uzaklaştı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, E.Y'nin cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 2 şüphelinin sokakta baygın halde yatan E.Y'nin yanından geçtikleri görülüyor. Kayıtlarda, şüphelilerden birinin geri dönerek E.Y'nin cep telefonunu çalması ve zanlıların bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.