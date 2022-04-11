Beyoğlu'nda adım adım takip edip cep telefonunu böyle çaldılar

BEYOĞLU'nda alışveriş yapan bir kadına yaklaşan 2 kadın yankesicilik yöntemiyle cebinden cep telefonunu aldı. 30 bin liralık telefonu alıp kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Bereketzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alış veriş yapmak için dükkanları dolaşan Sitora Agzamova'yı 2 kadın takip etmeye başladı. Dükkanının içinde kadınlardan biri Agzamova'nın cebindeki telefonu yankesicilik yöntemiyle aldı. 30 bin lira değerindeki cep telefonunu alan hırsızlar sonra dükkandan çıkarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

ÖNCE TELEFONUNU ÇALDILAR SONRA GÖNDERDİKLERİ SAHTE LİNK İLE TELEFONUN İZİNİ KAYBETTİRDİLER

Karakola başvuru yaptığını söyleyen Agzamova, "Gittim ifadelerimi verdim, polisler geldiler. Kamera görüntülerini hepsini incelediler. Eve gittiğimde de 'Telefonumu bul' uygulamasından telefonumun en son açıldığı konumu görebildim. Kağıthane bölgesinde gösteriyor. Polisle beraber gittim, oradakilerin hepsi yabancılarmış. Sonra da sabaha karşı bir link geldi telefonuma. Telefonunuz bulundu, yerini görmek için linke tıklayın yazıyordu. O linke tıkladım. Tıkladıktan sonra telefonuma erişimi tamamen kaybettim. Hiçbir şekilde erişemiyorum şu an telefonuma. Sonradan telefonu aldığım markanın destek hattını aradım. Oradakiler 'Biz hiçbir zaman böyle bir mesaj göndermeyiz, bunu kesinlikle telefonunuzu çalan hırsızların uyguladığı bir yöntem' dediler. Telefonu daha yeni almıştım 30 bin lira para verdim" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.