Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
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Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
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Beyoğlu'nda İETT otobüsünün de aralarında olduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. İstabul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'nda freni kilitlenen İETT otobüsü önündeki 9 araca çarptı.

2 İŞÇİ YARALANDI

Gaz pedalı sıkışan İETT otobüsü önüne kattığı 9 araca çarpıp refüj demirlerine çarparak durabildi. Kazada Beyoğlu Temizlik işlerinde çalışan iki işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı geldi. Kazadan sonra Tarlabaşı Caddesi'nde trafik kilitlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ümit Buget - Güncel
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Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıkedidelisi:

Otobüse eski parça takmışlardır. Hani herşey çok güzel olacaktı, mahvettiniz İstanbul'u.

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Allah bilir araba sürmeyi bile bilmiyor olabilirsin , gaz pedalı sıkıştı işin bahanesidir her zaman olabilecek tehlikeli birşey , bu arada iktidar parti destekçileri yıllarca işe alındı ve alınıyor bende uğraştım zamanında büyük araç şoförlüğü yaptığım dönemde yer gök rizeli idi , içinde olmadığın ve bilmediğine yorum yapma bilen biri rezil eder adamı sonra diye düşün ben hep düşünürüm çünkü .

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Tarlabaşı yolu oralarda çok hatalı araç parkları yapılıyor. yan yana araçlar park ediliyor.

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Haber YorumlarıTarık serefli:

sabır her şey güzel olacak biraz daha kredi lazım başkan sevgilisine yat alsın otobüs de alacak

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Haber Yorumlarımineesenyel:

freni kontrol etmeden mi yola çıkıyorlar acaba, önceden kontrol etmek lazımmı geçmiş olsun vatandaşlarım.

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