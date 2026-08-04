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Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde 1 minibüs, 5 ticari taksi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken hareket kabiliyetini yitiren 3 taksi, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bölgede trafikteki yoğunluk, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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