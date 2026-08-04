Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde 1 minibüs, 5 ticari taksi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken hareket kabiliyetini yitiren 3 taksi, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Bölgede trafikteki yoğunluk, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.