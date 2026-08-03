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Beyoğlu'nda 3 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Beyoğlu'nda 3 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Beyoğlu'nda 25 Haziran'da meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi V.T., güvenlik kamerası görüntüleri ve polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYOĞLU'nda 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi V.T., Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Haziran'da Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 ayrı hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin V.T. olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen V.T., Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.T., 26 Haziran'da 'açıktan hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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