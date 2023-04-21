BEYOĞLU'NDA 18 YAŞINDAKİ ZUHAL'İN VURULMA ANI

BEYOĞLU'nda 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede polis memuru A.D.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada yağma şüphelileri ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşunun, genç kızın sırtına isabet ettiği ve ölümüne neden olduğu olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede yağma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin motosikletle kaçtıkları, polis memuru olan A.D. ve H.B.'nin arkalarından ateş açtıkları anlatıldı. O sırada olay yerinden yaya olarak geçmekte olan Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırt kısmına bir adet mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vücudundan çıkarılan merminin A.D.'ye ait olduğu tespit edildi.

KAMERA ÇÖZÜMÜ İDDİANAMEDE YER ALDI

Kamera görüntülerinin çözümünün de yer aldığı iddianamede Zuhal Ebrar Yıldız saat 19.04 sıralarında kamera açısına girdi. Genç kız farkında olmadan polis tarafından aranan şüphelilerin kaçış istikametine doğru yürüdü. A.D. beylik tabancası ile motosiklet ile kaçan şüphelilerin lastiğine, yani yere doğru ateş etti. O kurşunlardan biri Zuhal'in sırtına isabet etti. Kaçarken Zuhal Ebrar Yıldız'ın yanından geçtiği esnada şüpheli Yıldız'a motosiklet ile temas etti.

'KARANLIK BİR YOLDU ÖLEN ŞAHSIN GEÇTİĞİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

Savunmasında 10 yıldır polis memuru olarak İstanbul'da görev yaptığını belirten şüpheli A.D., 'Yakalamak istediğimiz şüphelilerden biri elini beline doğru götürdü. Ardından iki şahıs da motosikleti çalıştırarak üzerime doğru sürmeye başladılar. Kendilerine "dur polis" ihtarında bulundum. Ancak durmamaları silahın bana doğrultulduğunu düşündüğüm için motosikletin teker kısmına doğru ateş etmeye başladım. Şahısların gittikleri yol site içerisinde kaldırımlı ve karanlık bir yoldu. Bu yolda giden motosikletlerden başka ne ölen şahsı ne de başka bir kişinin geçtiğini görmedim. Şahıslar motosiklet ile bu yoldan uzaklaşırken beyaz motosikleti kullanan şüphelinin bir şahsa çarptığını gördüm. Ben ilk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurulduğunu hastanede öğrendim. Benim kesinlikle ne şahısları ne de olay yerinde bulunan başka vatandaşları vurmak gibi bir kastım söz konusu değildi 'dedi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianameye göre; polis memuru A.D., kaçan şüphelilerin arkasından yere doğru üç el ateş etti.Bu atışlardan bir tanesi yerden sekerek Yıldız'a denk geldi ve ölümüne neden oldu. İddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. A.D.'nin 'Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.