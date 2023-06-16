Beyoğlu Belediyesi'nin İki Muhtarlığının Yeni Binası Hizmete Açıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından yaptırılan iki muhtarlığın yeni binası hizmete açıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından inşa edilen Asmalı Mescit ve Evliya Çelebi Muhtarlıklarının yeni binası Asmalı Mescit'te hizmete açıldı. İki mahallenin muhtarlığı aynı binada hizmetini sürdürecek.

Beyoğlu Belediyesi tarafından inşa edilen Asmalı Mescit ve Evliya Çelebi Mahalle Muhtarlıklarının yeni binaları Asmalı Mescit Sokak'ta hizmete açıldı. Açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu mahalle muhtarları ve birçok davetli katıldı. Açılan yeni binada karşılıklı iki odanın birinde Asmalı Mescit Mahalle Muhtarlığı bulunurken, diğer odada ise Evliya Çelebi Mahalle Muhtarlığı bulunuyor. Asmalı Mescit Mahalle Muhtarı Recep Sarı ve Evliya Çelebi Mahalle Muhtarı Naim Yıldırım yeni binalar için Beyoğlu Belediyesine ve Kaymakamlığa teşekkürlerini iletti.

Konuşmasında hayırlı olsun dileklerinde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Dün Beyoğlu'nda Muhtarlar Derneği başkanımızın ev sahipliğinde muhtarlarımızla beraberdik. İstanbul'un farklı noktalarındaki muhtarlarımızı ağırladık. Bugün iki mahalle muhtarlığımızın yeni hizmet alanlarında, onlara böyle bir yer kazandırmayı Allah bize nasip etti. Evliya Çelebi tabi tarihi bir şahsiyet ve bu mahalle, benim Beyoğlu'ndaki ikametimde iş yerimin bağlı olduğu muhtarlıktı. Bu anlamda geçmiş dönemden itibaren Evliya Çelebi Mahallesi ve Asmalı Mescit, tarihi hikayesi ve manevi değeri olan yerler. Muhtarlıkların burada en güzel şekilde hizmet vereceklerine inanıyorum. Beyoğlu'nun gözde noktalarının birine 2 muhtarlık kazandırmış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyor ve hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yeni muhtarlık binasını gezdi.