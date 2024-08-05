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Beyoğlu Belediyesi Filistin Bayrağına Açıklama Yaptı

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Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cihangir'de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere çizilen Filistin Bayrağına ilişkin açıklama yaptı. Beyoğlu Belediyesi, Filistin bayrağının yerine Filistin intifadasının sembolü olan Hanzala'nın sembolik resmini asarak destek olduğunu belirtti. Filistin bayrağının ise daha sonra hak ettiği bir noktada yerini alacağı ifade edildi.

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cihangir'de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere çizilen Filistin Bayrağına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cihangir'de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere çizilen Filistin Bayrağı üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre 4 Ağustos Pazar günü 06.00 sularında kimliği belirsiz genç bir grup tarafından merdivenlerin Filistin bayrağının renkleriyle boyandığı tespit edilmiştir. Soykırımcı katliama karşı mücadele eden Filistin bayrağının onlarca kişinin bastığı bir merdivende resmedilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır.

Beyoğlu Belediyesi olarak ulusların bayraklarını kutsal kabul ettiğimizden, haklı davalarında yanında olduğumuz Filistin halkını incitmeyecek şekilde destek olmak üzere, bayrak yerine Filistin intifadasının simgelerinden olan Hanzala'nın sembolik resmi, daha sonra kalıcı olarak çizilmek üzere alana asılmıştır.

Filistin bayrağı ise yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır.

Emniyet güçlerimiz eşliğinde, yapılan çalışmanın yanlış anlaşılmalara yol açmaması için komşularımız merdivenlere asılan bir pankartla bilgilendirilmiştir. Filistin halkının haklı davasını, ulusal simgelere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla".

GÜNEY: DİRENEN ULUSUN BAYRAĞI YERDE DEĞİL GÖKTE OLUR

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de kendi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Direnen ulusun bayrağı yerde değil gökte olur.

Filistin halkı aylardır katliama karşı insanlık, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veriyor. Dünyanın her yerinden milyonlarca insanın yüreği aylardır Gazzeli masumların, mazlumların yanında. Ülkemizde de her kesimden insanımızın soykırımcılara karşı insanlık safında yer aldığı, benim de ilk günden beri tavrımı net şekilde koyduğum bu meseleye karşı hassasiyetin farkındayız, çok da değerli buluyoruz.

Ancak, özellikle varlık mücadelesi veren bir ulusun bayrağını yürüyüş güzergahında bir yere resmetmek, incitici ve yanlış. Her ulusun bayrağı kutsaldır. Bu nedenle merdivendeki bayrak resmini kaldırmamız zorunlu hale geldi. Filistin davasının sembol çizimlerinden Hanzala resmi, sembolik olarak duvara asıldı, yakın zamanda kalıcı olarak uygulanacak. Filistin Bayrağı ise kendisine yakışan bir noktada yerini alacak.

Uygulama esnasında ekiplerimize eşlik eden emniyet güçlerimize teşekkürler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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