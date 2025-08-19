Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

24 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

44 kişiden 20'si tutuklanması talebiyle; 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 24 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 8 kişi hakkında karar verildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.