Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, Sahte İçki Operasyonu Düzenledi

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi ve satışı yapan adreslere baskın yaptı. 700 litre sahte içki ve sahte bandroller ele geçirildi, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi ve satışı yapan adreslere baskın yaptı. Pet şişede sahte içki taşıyan şahıstan şüphelenen polis, takibe aldıkları adamın aracında 700 litre sahte içki ve sahte bandroller ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da bazı şüphelilerin kurdukları merdiven altı imalathanelerde ürettikleri içkileri piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisini alan Beyoğlu Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sahte alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve şişelerin depolandığı belirlenmesi üzerine ekipler depoya baskın düzenledi.

Araçtan inen 4 şahıs polisi şüphelendirdi

Depo önünde park halindeki araç içerisinden inen 4 şahsın polis ekiplerini gördükten sonra şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, şüpheli O.Ç. (19), A.A. (22), A.Ç. (28) ve Y.T. (36). isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan Y.T. ile A.Ç. isimli şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pet şişedeki alkol 700 litre sahte içki yakalattı

Beyoğlu'nda bir başka adreste motosikletli bir şahsın pet şişe içerisinde sahte alkol taşıdığı belirleyen ekipler, şüphelinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sürekli bir binaya giriş çıkış yaptığı anlaşıldı. Şüpheli şahsın güzergahların kontrol eden ekipler, bir sokak içerisinde araçların arasında gizlenmiş şekilde 2 litre sahte alkol ele geçirildi. Araçta yapılan kontrollerde, koliler içerisinde şeffaf bidonlar içerisinde 680 litre sahte alkol, 11 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan içi sıvı dolu şişe, 11 bin 65 adet bandrol, 720 adet şişe kapağı, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Depo içerisinde yapılan aramalarda, 9 bin adet alkol şişesi ortaya çıkartıldı.

Beyoğlu polisinden yılbaşı öncesi baskın

Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, takip edilen E.K. isimli şüpheli şahıs, Çukur Mahallesi'nde bir sokakta yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, alkolleri M.Ç. isimli şahıstan temin ettikleri ve babası M.H.K.'ya ait olan depoda sakladığı öğrenildi. M.Ç. isimli şüpheli şahıs ve beraberindeki M.D. isimli şahıs, adreslerine yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Litrelerce sahte içki bulundu

Çalışmaların devamında Beyoğlu ve Şişli'de bulunan ev ve işyerinde yapılan aramalarda 45 litre etil alkol, toplamda 31 şişe farklı markalarda satışa hazır kaçak alkol, çok sayıda boş alkol şişesi, çok sayıda şişe paketlemeye yarayan sahte bandrol, sticker ve kapak ele geçirildi. - İSTANBUL