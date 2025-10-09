Haberler

Beylikova'da 7 Yaşındaki Çocuk Teneffüste Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, okulda teneffüs esnasında fenalaşan 7 yaşındaki Baturalp Çakmak, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belirlenecek.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Baturalp Çakmak hayatını kaybetti.

Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Çakmak, okulda arkadaşlarıyla teneffüste oynadığı sırada fenalaştı.

Çakmak'ın yere yığılması üzerine okul yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Çakmak'ı ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Baturalp Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çakmak'ın, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun raporunun ardından belirleneceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Çakmak'ın cenazesi, Beylikova Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen törenin ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
