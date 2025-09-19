Beylikdüzü'ndeki Otopark Cinayetinde Dava Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde otoparkta çıkan tartışmada basın mensubu Muharrem Can Kurtuluş'un silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras, Atakan Gökmen ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada maktulün babası Şenol Kurtuluş da müşteki olarak bulundu.

Duruşmaya tanık olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Kudret Demirtaş, olay tarihinde West İstanbul Marina'nın otoparkında çalıştığını, 3 erkeğin kendisine 15-20 metre mesafede kavga ettikten sonra araçlarına bindiklerini anlattı.

Demirtaş, kavganın yaşandığı yere beyaz bir aracın geldiğini, otoparka ödeme yaptığını ve arkası dönük olduğu esnada silah sesi duyduğunu, sanıklardan Atakan Gökmen'in elinde silah olduğunu aktaran Demirtaş, "Maktul yerde yatıyordu. Diğer otopark görevlisi arkadaşımla müdahale ettik. Atakan 'Polis yok mu?' diye bağırıyordu. Asilcan da yanındaydı. Sonkan'ı olay yerinde görmedim. Asilcan'ın yere düşen maktulü tekmelediğini gördüm. Maktule koştuğumuzu gören Atakan araca binip gitmek istedi ancak sonra elinde silahla tekrar maktulün yanına geldi. Arkadaşım, 'Aracınıza binin gidin.' dedi." ifadelerini kullandı.

Tanıklardan Mine Tanrıcan, marinadaki restoranda arkadaşı Selin S'nin yanında daha önceden tanıdığı sanıklar Atakan, Sonkan Gökmen ile o gün tanıştığı Asilcan Aras'ın olduğunu dile getirdi.

Bir süre sonra mekandan çıktıklarını ifade eden Tanrıcan, şunları söyledi:

"Otopark çıkışında bulunan bariyerlerin olduğu yerde maktulün aracı benim aracımın önündeydi. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yoktu. Ben maktulün aracı geçtikten sonra geçebilirdim ancak Sonkan kendi kendine sinirlenip homurdanmaya başladı. Asilcan ve Sonkan araçtan indi. Maktulün aracının yanına gittiler. Maktul ilk aşamada aracından inmedi. Maktulün daha sakin, Sonkan'ın ise daha sinirli olduğunu gözlemledim. Maktul aracından inince aralarında bir arbede yaşandı. Ben araçtan indim. Maktule, 'Yeter artık. Bunlar anlamıyor, Sen bari aracına bin, git.' dedim. Herkes araçlara bindi. Ben yerde telefon görmedim. Sanıkların yerden telefon aldığını da görmedim. Arabada Sonkan, Asilcan'a, 'Telefonunu da aldık. Nasıl çarptık?' dedi. Telefonda Atakan'a, 'Yanına gelince konuşuruz.' dediklerini hatırlıyorum. Atakan ve Selin'in olduğu yere gidince Sonkan ile Asilcan o araca geçti. Ben yolun sonuna kadar gitmiştim. 3-5 dakika sonra Selin beni arayıp, 'Sen neredesin? Burada çok kötü şeyler oluyor.' dedi. Ben de o esnada 2 el silah sesi duydum. 2-3 dakika sonra yanıma gelip Selin'i benim aracıma bindirdiler. Atakan, 'Buradan gidin. Bizi gelip alacaklar. Kötü şeyler oldu.' dedi. Selin'le oradan ayrıldık."

Mahkeme heyeti, duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksik hususların tamamlanması için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024'te Beylikdüzü'nde sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın Yakuplu'da bulunan restoranda bulunduğu belirtiliyor.

Sonkan Gökmen'in otoparkta bariyerin önünde aracıyla bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş'a laf attığı, ardından Asilcan Aras'la birlikte maktule saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Aras'ın maktulün telefonunu aldığı, araca binerek sanık Gökmen'in yanına gittiği ifade ediliyor.

İddianamede maktulün tanık Erkan Alkış'ın telefonuyla kendi cep telefonunu aradığı, sanık Atakan Gökmen'in buna cevap verdiği, maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu, bunun üzerine Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına gittiği kaydediliyor.

Sanık Atakan Gökmen'in maktule silahla 6-7 el ateş ettiği, sanıkların olaydan sonra diğer sanık Taha Keskin'i çağırıp durumu anlattıkları ve birlikte Esenyurt'taki eve gittikleri aktarılan iddianamede, sanık Atakan Gökmen'in "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından müebbet ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Taha Keskin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.