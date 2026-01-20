Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 41 kilo uyuşturucu madde ve 32 bin 620 lira ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Beylikdüzü'nde belirlenen iki adrese ve bir araca düzenledikleri operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adres ve araçtaki aramalarda, 41 kilo 883 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 620 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
