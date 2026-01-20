İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Beylikdüzü'nde belirlenen iki adrese ve bir araca düzenledikleri operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adres ve araçtaki aramalarda, 41 kilo 883 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 620 lira ele geçirildi.