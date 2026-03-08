Haberler

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti
Güncelleme:
Beylikdüzü'nde iki sürücü arasında yaşanan trafik tartışmasında Y.E.G. isimli şahıs, diğer sürücüye silah çekti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve Y.E.G. gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan İŞİKLİ / İSTANBUL, –BEYLİKDÜZÜ'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çeken Y.E.G. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 19 Şubat'ta Beylikdüzü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye silah çekti. Çevrede bulunan site güvenliklerinin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Kendisine silah çekilen sürücü, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde silah çeken kişinin Y.E.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
