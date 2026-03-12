Haberler

Beylikdüzü'nde TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerlediği sırada freni boşaldığı iddia edilen TIR, yol kenarındaki otoparkın duvarına çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Mustafa Kuşkuş, TIR'ın altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR şoförü A.C. gözaltına alındı. Kuşkuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
