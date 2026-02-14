Haberler

Beylikdüzü'nde Ters Yönde Giden Sürücüye 11 Bin 629 Lira Ceza

Beylikdüzü'nde Ters Yönde Giden Sürücüye 11 Bin 629 Lira Ceza
Beylikdüzü'nde, ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 11 bin 629 lira ceza uygulandı. O anlar araç kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

BEYLİKDÜZÜ'nde ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 11 bin 629 lira ceza yazılarak hakkında idari işlem başlatıldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde ilerleyen bir otomobil, ters yönden gelen 34 GG 8790 plakalı araçla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ters yönde ilerlediği belirlenen 34 GG 8790 plakalı aracın sürücüsü tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 11 bin 629 lira ceza yazılarak hakkında idari işlem başlatıldı.

