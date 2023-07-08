Beylikdüzü'nde Restoranda Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde bir apartmanın zemin katında bulunan restoranda çıkan yangın, çevredeki esnafın müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında içeride bulunan müşteriler kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Restoranda maddi hasar meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir apartmanın zemin katında bulunan restoranda yangın çıktı.Yangın sırasında içeride olan müşteriler kendilerini dışarı atarken alevlerin büyümesi çevredeki esnafın müdahalesiyle engellendi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Korkmaz Beylikdüzü İtfaiye Güncel Haberler