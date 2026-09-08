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Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın minibüse sıçradı

Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın minibüse sıçradı
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BEYLİKDÜZÜ'nde otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı.

BEYLİKDÜZÜ'nde otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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