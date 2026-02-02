Haberler

Beylikdüzü'nde 85 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve evde toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Beylikdüzü'nde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Evde ve araçta yapılan aramalarda ise toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde belirlenen bir adrese dün operasyon düzenlendi. Adrese yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde ve bir araçta yapılan aramalarda 77 kilo sıvı metamfetamin, 8 kilo 750 gram kristal metamfetamin, 24 kilo ara kimyasal madde, çalışır vaziyette hassas terazi, 28 bin 310 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 85 kilo 750 gram olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
