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Beylikdüzü'nde motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı

Beylikdüzü'nde motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı
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BEYLİKDÜZÜ'nde seyir halindeki motosiklet, kavşakta dönmek için manevra yapan otomobile çarptı.

BEYLİKDÜZÜ'nde seyir halindeki motosiklet, kavşakta dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Temmuz Perşembe günü saat 21.50 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet, kavşakta dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki sürücü ve yolcu yola savruldu. Kazayı görenler, yardıma koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasına bindirdiği arkadaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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