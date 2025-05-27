Beylikdüzü'nde Kamyonetin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Abdülameer K., bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde ilerleyen Safar S. idaresindeki 34 LU 9117 plakalı kamyonet, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 15 yaşındaki Abdülameer K'ye çarptı.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel