Beylikdüzü'nde arife günü 5'nci kattan düşen Eyüp bebek hayatını kaybetti - Haberler

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Beylikdüzü'nde arife günü 5'nci kattan düşen Eyüp bebek hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beylikdüzü'nde arife günü 5'nci kattan düşen Eyüp bebek hayatını kaybetti

BEYLİKDÜZÜ'nde, 5'nci kattaki evinin balkonundan yere düşen 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde, 5'nci kattaki evinin balkonundan yere düşen 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 1 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Annesinin içeride olduğu sırada oynayan Eyüp Bozkurt (2), 5'nci kattaki balkondan yere düştü. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eyüp bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Eyüp Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Eyüp bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü, Bozkurt, 1 Mayıs, Eyüp, Güncel, Haberler

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