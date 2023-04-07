BEYLİKDÜZÜ'NDE 4 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN KADIN HAKİM KARŞISINDA

BEYLİKDÜZÜ'nde, geçen yıl 4 yaşındaki oğlunu kalbinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Sarah Olabı'nın cezai sorumluluğunun bulunmadığı tespit edildi. Eşinin hasta olduğunu bildiğini söyleyen Abdul Karım Tahan şikayetçi olmadığını belirtirken 26 yaşındaki Olabı, "Çok pişman ve üzgünüm. Keşke başka şekilde çocuğum hayatını kaybetseydi de benim elimden olmasaydı" dedi. Mahkeme, emin olmak için sanık hakkında cezai ehliyeti yönünden Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun da rapor düzenlemesini istedi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarah Olabı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken eşi Abdul Karım Tahan, avukatı ve bakanlık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu gözlem ihtisas dairesinden gelen raporda Sarah Olabı'nın cezai sorumluluğunun bulunmadığı, sanığın akıl hastası olduğu belirtildi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM EŞİMİN HASTA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

İDDİANAMEDEN

Görüntü dökümü: