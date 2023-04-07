BEYLİKDÜZÜ'NDE 4 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN KADIN HAKİM KARŞISINDA
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BEYLİKDÜZÜ'nde, geçen yıl 4 yaşındaki oğlunu kalbinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Sarah Olabı'nın cezai sorumluluğunun bulunmadığı tespit edildi.
BEYLİKDÜZÜ'nde, geçen yıl 4 yaşındaki oğlunu kalbinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Sarah Olabı'nın cezai sorumluluğunun bulunmadığı tespit edildi. Eşinin hasta olduğunu bildiğini söyleyen Abdul Karım Tahan şikayetçi olmadığını belirtirken 26 yaşındaki Olabı, "Çok pişman ve üzgünüm. Keşke başka şekilde çocuğum hayatını kaybetseydi de benim elimden olmasaydı" dedi. Mahkeme, emin olmak için sanık hakkında cezai ehliyeti yönünden Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun da rapor düzenlemesini istedi.
Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarah Olabı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken eşi Abdul Karım Tahan, avukatı ve bakanlık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu gözlem ihtisas dairesinden gelen raporda Sarah Olabı'nın cezai sorumluluğunun bulunmadığı, sanığın akıl hastası olduğu belirtildi.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM EŞİMİN HASTA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"Duruşmada söz hakkın verilen Sarah Olabı'nın eşi Abdul Karım Tahan, "Şikayetçi değilim. Eşimin hasta olduğunu ben biliyordum. Şu an cezaevinde iyi olduğunu, iyileştiğini biliyorum. Serbest bırakılmasını istiyorum" dedi. Çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyen Sarah Olabı ise, "Şimdi daha iyiyim. Hastanede 5 ay kaldım. Ben Suriye'deyken üstüme cam kırıldı, çok korktum. Bu olay nasıl oldu bilmiyorum. Keşke başka şekilde çocuğum hayatını kaybetseydi de benim elimden olmasaydı" dedi. Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun da Sarah Olabı'nın cezai ehliyeti olup olmadığı yönünden rapor hazırlamasını istedi. Duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Sarah Olabı'nin kolluk aşamasındaki ifadesine yer verildi. İfadesinde 11 yıldır psikolojik rahatsızlığının olduğunu belirten Olabı, "Olaydan bir hafta kadar önce İstanbul 'a annem ve bebeğim ile birlikte geldik. İstanbul 'da kaldığım süre boyunca rahatsızlığım arttı. 18 Şubat 2022 gecesi babamın evinde odada çocuğum ile birlikte yatıyorduk. Evde üvey kardeşlerim ile üvey annem de vardı, onlar ayrı odadaydılar. Gece kabus gördüm, 2 yada 3 kere uyandım. Kabusumda oğlumu alacaklardı, almasınlar diye oğluma sarıldım, ağzını kapattım, ağzından kan geldiğini görünce yatağa bıraktım. Çocuğum hareketsiz olarak yatıyordu. Onu bu halde görünce mutfağa gidip bıçak alıp odaya geri döndüm. Kendimi öldürmek için bileklerimi ve göğsümü kestim. Kendim öldükten sonra çocuğumu almasınlar diye çocuğumu da kestim. Daha sonra kendimi kaybettim, olanları sağlıklı olarak hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kendi dilimi de kesip kopan parçasını çocuğumun yanına attım. Daha sonra bir iki defa kapı çalındı kapıyı açmadım. Sonra odaya üvey kardeşlerim Ammar, Huzafe ve babam geldi. Ben kimseye zarar vermek istemedim, gece gördüğüm kabustan dolayı olayı gerçekleştirdim. Çocuğumu almasınlar diye kendimi kaybettim" dedi. İddianamede Mohamad Tahan'ın kesin ölüm sebebinin kesici, delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. Annesi tarafından öldürülen Mohamad Tahan'ın boğazının kesilip kalbinin sökülerek, akciğerinin dışarı çıkartıldığının anlatıldığı iddianamede sanığın kendisinin ayak ve kol bileklerini keserek intihara kalkıştığına da yer verildi. Sarah Olabı'nın 4 yaşındaki oğluna karşı 'Kendisini savunamayacak çocuğunu canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
Görüntü dökümü:-----------19 Şub 2022 Arşiv