Beylikdüzü Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyeleri Arasında Yumruklu Kavga Çıktı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (ANKA) - Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin AKP'li üyeleri Fatih Vanlıoğlu ile Halim Yıldırım arasında kavga çıktı. Yumruklaşmaya kadar varan kavga sonrası darp raporu alan Vanlıoğlu, Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarının ilk birleşimi öncesinde parti grupları olağan toplantılarını bugün yaptı. AKP Grubu'nun toplantısı sırasında, meclis üyeleri Fatih Vanlıoğlu ile Halim Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yumruk yumruğa kavgaya dönüşmesi üzerine diğer parti üyeleri araya girdi.

Fatih Vanlıoğlu darp raporu alarak kendisine saldıran Halim Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Kavganın ardından AKP İlçe Başkanı Mustafa Günaydın'ın her iki meclis üyesinin de savunmasını alması bekleniyor.

HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMIŞTI

Daha önce Vanlıoğlu hakkında partide disiplin soruşturması açıldığı ve bu süre boyunca meclis oturumlarına katılmadığı belirtildi.