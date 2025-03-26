Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. CHP adayı Önder Serkan Çebi, başkan vekili oldu. Seçimde Çebi 24 oy alırken AK Parti adayı Özlem Bilgiç 12 oy aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.
SİLİVRİ'DE TUTUKLU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu.
YENİ SEÇİM YAPILDI
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi, belediye başkan vekili seçildi. Seçimde Çebi, 24 oy alırken AK Parti adayı Özlem Bilgiç 12 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.