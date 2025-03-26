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Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

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Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. CHP adayı Önder Serkan Çebi, başkan vekili oldu. Seçimde Çebi 24 oy alırken AK Parti adayı Özlem Bilgiç 12 oy aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.

SİLİVRİ'DE TUTUKLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu.

YENİ SEÇİM YAPILDI

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi, belediye başkan vekili seçildi. Seçimde Çebi, 24 oy alırken AK Parti adayı Özlem Bilgiç 12 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Bunlar güzel günlerimiz

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Haber YorumlarıBabilya :

Başarılar dilerim.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hadi hayirlisi ne diyek olan oldu zaten

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kamu malı namustur. milletin malını çalını kim olursa olsun hırsızdır. biz müslümanız ve kitabımız nisa 135. ayette ALEYHİNİZE OLSA BİLE ADALETLE ŞAHİTLİK YAPIN, diye buyurur. dolayısıyla partizanlığı bırakıp, kim milletin malını çalmışsa karşısında durmak gerek e hak ettiği cezayı vermek gerek. imamoğlu kesin hırsızdır, ama ak parti ya da diğer belediyelerde de kesin hırsızlık yapan var. onlara da en ağır ceza verilmeli. müslümana yakışan budur.

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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Kumpas olsyları. Zekeria Öz ün yetiştirdiği maşalar bir gün hesap verecek.

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Haber YorumlarıJackaL:

başkan vekili sefdar muncu olacak

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