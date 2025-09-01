Beylikdüzü Belediye Meclisinde Tartışmalı Anlar

Beylikdüzü Belediye Meclisinde AK Parti Grubu, verdikleri 3 soru önergesinin CHP'li üyeler tarafından başkanlık makamına havale edilmesinin reddedilmesi üzerine salonu terk etti.

Beylikdüzü Belediyesi eylül ayı 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi başkanlığında yapıldı.

Toplantıda sözlü soru önergesi veren AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel, Beylikdüzü'nde CHP'li bir meclis üyesinin kaçak yapı yaptığının ortaya çıktığını ileri sürdü.

West İstanbul Marina'da herhangi bir projeye dayandırılmayan yapının ruhsatsız şekilde büyütülen kafe ve tenis kortu içeren ticari alana dikkati çekmek istediğini belirten Tüncel, "CHP Meclis Üyesi tarafından kullanılan bu yapının yapı ruhsatı ve kira kontratı var mıdır? Yoksa neden bugüne kadar işlem yapılmamıştır? Bu yapının bulunduğu alan kamuya ait midir? Eğer öyleyse, hangi hukuki gerekçeyle kullanımına izin verilmiştir? Yine Marina'da yelken yapan sporculara verilmesi gereken ve 300 metrekare hakkı olan alan, kaçak bir şekilde 1243 metrekare alkollü mekana dönüştürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Restoranın deniz üzerindeki mimariye aykırı şekilde yapılmasının vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Tüncel, "Yapı hem kaçak hem çökme riski taşımaktadır. Maalesef Beylikdüzü ilçemizin spor tesisleri anlamında İstanbul'da son sırada ilçe olduğu herkesçe bilinmekteyken, sporculara verilmesi gereken alanın alkollü bir mekana dönüştürülmesini, genç kardeşlerimizin ve evladı olan tüm komşularımızın dikkatine sunmak istiyorum." diye konuştu.

Tüncel'in sözlü soru önergesinin cevaplanması için başkanlık makamına havalesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi İzzet Neşet Yafes Bakırcı'nın "Pazar İstanbul" projesi ile ilgili sözlü soru önergesinin de başkanlık makamına havalesi, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmedi.

Söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Altunbaş, Cumhuriyet Mahallesi'nde camiye yakın bir bölgede alkollü mekan yapılması hakkında soru önergesi verdiğini söyledi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. ve 18. maddeleri ile belediyelere, imar planlarına uygun hareket etme, yeşil alanları koruma ve kamu yararına aykırı kullanımın önlenmesi görev ve sorumluluğu verildiğini hatırlatan Altunbaş, "Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. ve 18. maddelerinde park alanlarının amacı dışında kullanılmasına izin verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1618 ada, park, parselinde, camiye yakın bir bölgede alkollü mekan inşaatı yapıldığı ve belediyece buna göz yumulduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştır. Bu durum hem hukuka aykırılık teşkil etmekte hem de toplumsal hassasiyetleri zedelemektedir." diye konuştu.

Altunbaş, şöyle devam etti:

"Bahse konu iş yerinin inşaatı sırasında Belediye İmar Müdürlüğü ve ilgili denetim birimlerince herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi tarihlerde, hangi tutanaklar düzenlenmiştir? Bu iş yerine belediye tarafından işletme ruhsatı verilmiş midir? Verildiyse, hangi yönetmelik ve mevzuat hükümleri dayanak gösterilmiştir? Halihazırda iş yerinin önüne duba konularak yol işgali yapılmaktadır. Belediye Zabıta Müdürlüğü bu usulsüzlüğe neden müdahale etmemiştir? Kamuoyuna yansıyan iddialarda, söz konusu iş yerinin sahibi tarafından cami yakınındaki park alanında alkollü mekan yapılabilmesi için belediye yetkililerine rüşvet verildiği öne sürülmektedir. Bu iddialarla ilgili olarak herhangi bir idari veya adli soruşturma başlatılmış mıdır? Biz AK Parti Grubu olarak Beylikdüzü'nün parklarını, yeşil alanlarını, çocuklarımızın geleceğini, milletimizin değerlerini hiç kimseye rant uğruna sattırmayız. Kimse kusura bakmasın, bu usulsüzlüğün üstünü kapatmanıza izin vermeyeceğiz. Bu iddialar araştırılana kadar, sorumlular hesap verene kadar bu konunun peşini bırakmayacağız."

Altunbaş'ın soru önergesinin de başkanlık makamına havalesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, 3 soru önergesinin aynı şekilde reddedilmesine tepki göstererek, "Önergenin nezaket kuralları gereği başkanlık makamına havale edilmesi, değerlendirmesi ve grubumuza bilgi verilmesi gerekir. Önergeleri, başkanlık makamına havale etmeseniz de Beylikdüzü sokaklarında vatandaşlarımıza anlatacağız." dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ise "Meclisin iradesine ben ipotek koyamam. Böyle karar alıyor meclis." şeklinde cevap verdi.

Ardından AK Parti ve MHP grubu, 3 soru önergesinin reddedilmesine tepki olarak salonu terk etti.