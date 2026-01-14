Haberler

Beykoz'da odunlukta çıkıp gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü

Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde bir odunlukta çıkan yangın, kısa sürede gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Beykoz'da odunlukta başlayıp gecekonduya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çavuşbaşı Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki gecekondu bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında gecekondunun odunluğunda ve çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA
