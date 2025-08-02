Beykoz'da Tekne Alabora oldu, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beykoz'da Tekne Alabora oldu, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Beykoz açıklarında alabora olan teknede 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, akıntıya kapılan Ömer Fırtına'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 4 kişiden 3'ü sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, akıntıya kapılan Ömer Fırtına'nın(27) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. Tekne alabora oldu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Seda Uktar (28), Şadiye Dokgöz (49), ve Uğur Aktürk (38) Anadolu Kavağı Deniz Komutanlığı'na götürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda denizde kaybolan Ömer Fırtına'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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