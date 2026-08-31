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Beykoz'da Otomobil Yayalara Daldı: 5 Yaralı

Beykoz'da Otomobil Yayalara Daldı: 5 Yaralı
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BEYKOZ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobil, bir iş yerinin girişine çarparak dururken kazada 5 kişi yaralandı. 2 kişinin gözaltına alındığı kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa S. yönetimindeki 34 GZ 2117 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıktı. Otomobil, kaldırımda bulunan Ceyhun S., Aslıhan U., Saadet K., Ayşe Melek T. ve Rahman Ç.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceyhun S., Saadet K. ve Rahman Ç. Beykoz Devlet Hastanesi'ne, Aslıhan U. Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ayşe Melek T. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, sürücü Musa S. ile otomobilde bulunan Burak A.'yı emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden otomobilin kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığı görülüyor. Otomobilin daha sonra dondurma dükkanına çarparak duruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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