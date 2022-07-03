Beykoz'da çıkan orman yangını helikopter desteği ile söndürüldü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan söndürme çalışmalarına havadan destek olması için bölgeye helikopter de gönderildi.
Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
BÖLGEYE HELİKOPTER SEVK EDİLDİ
Öte yandan bölgeye söndürme çalışmalarına destek olması için helikopter sevk edildiği bilgisi edinildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler şu şekilde:
Demirören Haber Ajansı / Güncel