Beykoz'da motosikletli denize uçtu

Beykoz Kanlıca Sahili'nde motosikletle seyreden sürücü ve yolcu, yağış nedeniyle kayarak denize düştü. Yolcu son anda atlayarak kurtulurken, sürücü ve motosiklet denizden çıkarıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Beykoz'da akıl almaz kaza: Motosikletli denize uçtu

Kanlıca sahilinde motosikletle seyreden sürücü yağış nedeniyle kayıp denize uçtu

Sürücünün arkasındaki son anda atlayarak kurtuldu

İSTANBUL - Beykoz Kanlıca Sahili'nde motosikletle ilerleyen iki kişi, yağmurdan dolayı ıslanan yolda kayarak yere düştü. Motosikletin arkasındaki yolcu kendisini son anda denize düşmekten kurtarırken, sürücü ve motosiklet denize düşmekten kurtulamadı. Motosikletin vatandaşların seferberliğiyle denizden çıkarılma görüntüleri ise vatandaş kamerası ile görüntülendi.

Beykoz Kanlıca sahilinde dün saat 19.00 sularında motosikletle yolculuk yapan iki kişi, kısa süreli yağan yağmurdan dolayı yerlerin ıslanmasıyla birlikte kayarak yere düştü. Motosikletin arkasında bulunan yolcu, kaza esnasında kendisini son anda denize düşmekten kurtardı. Sürücü ve motosiklet ise kazanın etkisiyle kayarak denize düştü.

Yolcu son anda atlayarak kurtuldu

Sürücü kendi çabasıyla denizden çıkmayı başarırken, kazanın ardından vatandaşlar sürücüye yardım etmek için olay yerine geldi. Motosikletin vatandaşların ve sahil güvenliğin yardımıyla denizden çıkarılma görüntüleri ise vatandaş kamerasına yansıdı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü ve yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.