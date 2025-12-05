Haberler

İstanbul-Beykoz'da dron destekli trafik denetimi: 32 sürücüye 69 bin lira ceza

İstanbul-Beykoz'da dron destekli trafik denetimi: 32 sürücüye 69 bin lira ceza
Güncelleme:
Beykoz'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, 'kaynak yapma' kuralını ihlal eden 32 sürücüye toplam 69 bin 344 lira ceza kesildi.

BEYKOZ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimlerinde, 'kaynak yapma' olarak bilinen kural ihlalini gerçekleştiren 32 sürücüye toplam 69 bin 344 lira ceza kesildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 09.00-11.00 saatleri arasında Kavacık TEM kuzey ve güney katılım noktalarında 'kaynak yapan' araçlara yönelik denetim yaptı. Dron ile yapılan kontrollerde, şerit değiştirme kurallarına uymayarak geçiş üstünlüğü bulunan aracı beklemeden öndeki aracı geçmeye çalışan sürücüler tespit edildi. İhlal yapan 32 sürücüye, 'geçiş halindeki aracı beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak' suçundan toplam 69 bin 344 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
