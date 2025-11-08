Haberler

Beykoz'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Beykoz Paşabahçe açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Olayın ardından sahil güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkararak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYKOZ Paşabahçe açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarılan ceset incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan erkek adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
