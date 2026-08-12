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Beykoz'da Karadeniz'de 2 gün denize girmek yasaklandı

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Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle 13-14 Ağustos'ta ilçede Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle 13-14 Ağustos'ta ilçede Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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