Beykoz Çayır Festivali'nde Elektrik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Çayır Caddesi'ndeki etkinlik alanında meydana geldi. Beykoz Çayır Festivali'nde, yakınına ait dondurma standında çalışan İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Burgaz, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından dondurma tezgahının sahibi gözaltına alınarak Paşabahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Festival kapsamında akşam düzenlenmesi planlanan Kubat konseri ise, olay nedeniyle iptal edildi.