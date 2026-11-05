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Beykoz Belediye Meclisinde CHP'den seçilen 9 üye istifa edip Yeni Parti'ye katıldı

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Beykoz Belediye Meclisinde 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 9 meclis üyesi partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Bu gelişmeyle Yeni Parti grubu kuruldu; istifa dilekçeleri gündeme geçilmeden okundu.

Beykoz Belediye Meclisinde 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 9 meclis üyesi partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Beykoz Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Serkan Şahin yönetiminde belediye hizmet binasında toplandı.

CHP'den seçilen 9 meclis üyesi CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Bu gelişmeye bağlı olarak Yeni Parti grubu kuruldu.

Gündeme geçilmeden önce CHP'li 9 meclis üyesinin Meclis Başkanlığına sunduğu, partilerinden istifa ettiklerini belirten dilekçeler ile divan katibi Fatih Çelik'in istifa dilekçesi okundu.

İstifalar sonrası divan katipliği ve komisyon seçimlerini Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetti.

Seçimlerin ardından gündemdeki komisyon raporları oylandı.

Bir sonraki meclis toplantısının 7 Aralık 2026 Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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