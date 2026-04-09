Beykoz Belediye Meclisi'nde 2025 Faaliyet Raporu görüşüldü

Beykoz Belediye Meclisi'nde 2025 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde belediyenin hizmet binasında yapıldı.

Toplantının öğleden önceki oturumunda gündem maddeleri karara bağlanırken, öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda ise 2025 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

Meclis 1. Başkan Vekili Serkan Şahin'in yönettiği oturumda rapora ilişkin sunum gerçekleştiren Gürzel, tüm çalışmalarında "Beykoz'a değer" ilkesiyle hareket ettiklerini söyledi.

İmar ve mülkiyet konusundaki verileri paylaşan Gürzel, "2025 yılının ilk aylarında verilen ruhsat sayısı 29 iken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 991'e çıkmıştır. Bu, tam 34 katlık bir artış demektir. Bu rakam, Beykoz'da vatandaşımızın önündeki bürokratik engellerin nasıl kalktığının ve hizmetin nasıl hızlandığının en somut kanıtıdır." dedi.

Gürzel, Beykoz genelinde imar planlarının yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, yıllardır süren mülkiyet davalarına ilişkin süreci de bizzat takip ettiklerini söyledi.

Konunun Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de iletildiğini aktaran Gürzel, süreci titizlikle izlediklerini aktardı.

"Beykoz'un yıllardır hayalini kurduğu metro projesi artık hayal değil"

Beykoz'a ilişkin ulaşım yatırımlarına değinen Gürzel, şöyle konuştu:

"Beykoz'un yıllardır hayalini kurduğu metro projesi artık hayal değil. Ulaştırma Bakanlığımızla omuz omuza verdik. Ümraniye-Kavacık-Beykoz Merkez metro hattının fizibilitesi devam ediyor. Raylı sistem Beykoz'un kapısına geliyor. Kavacık'taki o trafik düğümünü çözmek için Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Direksiyonel Kavşak' projesini yakından takip ediyoruz. Yine, Çavuşbaşı Kavşağı Projesi ile alternatif giriş-çıkışlar oluşturarak, Kavacık'ın yükünü hafifleten alternatif ulaşım aksları oluşturuyoruz."

Gürzel, belediyecilik anlayışlarının sahada olmak olduğunu belirterek, "Şok Hizmet" programı kapsamında ekiplerin 35 mahalleye çıkarma yaptığını, iletilen 57 bin talebin 44 bininin anında yerinde çözüldüğünü ifade etti.

Gençler ve sosyal hizmetler için yapılan çalışmaların neticelerini almaya başladıklarını dile getiren Gürzel, Riva'da bulunan metruk otel alanının gençlik kampı ve uluslararası müsabaka merkezi olacağını, Paşabahçe Stadı'nın da Bakanlığın desteği ile yeniden ihya edileceğini aktardı.

Gürzel, Rüzgarlıbahçe'de İBB'den devralınan Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi (ÖZGEM) binasının sosyal bir merkeze dönüştürüleceğini kaydederek, "İçinde kreşten yaşlı evine, engelli merkezinden spor salonuna kadar birçok hizmet bir arada olacak. Polonezköy, Göksu ve Mahmutşevketpaşa'ya yeni hizmet binaları kazandırıyoruz. Ayrıca Beykoz Belediyesi olarak 3 yeni kreş yapmıştık, ikisini Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik ve çocuklarımızın hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları konusundaki çalışmalarının örnek nitelikte olduğunu aktaran Gürzel, "Son bir yılda 1500'ün üzerinde köpeği kontrol altına alıp kısırlaştırdık. Aylık 3 ton kapasiteli kendi mama üretim tesisimizle can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Ayrıca son bir yılda 400'ün üstünde sahiplendirme gerçekleştirdik. Bizim derdimiz polemik değil, eser üretmektir. Ortak akılla Beykoz'u daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 2025 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.