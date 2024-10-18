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Beyin Kanaması Nedeniyle Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Alişan, Memleketinde Defnedildi

Beyin Kanaması Nedeniyle Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Alişan, Memleketinde Defnedildi
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Van'ın Muradiye ilçesinde beyin kanaması nedeniyle vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ali Alişan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde, beyin kanaması sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ali Alişan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.

Yakınları tarafından teslim alınan Alişan'ın (26) cenazesi, Sumbas ilçesine bağlı Kızılömerli köyüne getirildi.

Köy mezarlığında düzenlenen törene Alişan'ın yakınları, Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Alişan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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