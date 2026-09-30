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BEYDER, Batı Şeria Deyr Sudan'da aracın yakılıp eve ırkçı slogan yazıldığını duyurdu

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BEYDER, Batı Şeria'nın Deyr Sudan köyünde İsraillilerin bir aracı ateşe verip Filistinlilere ait evin duvarına ırkçı slogan yazdığını açıkladı. Saldırının maddi hasara yol açtığı, FKÖ raporuna göre ağustos ayında Filistin topraklarına ve mülklerine 628 saldırı yapıldığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Deyr Sudan köyünde bir aracı ateşe vererek Filistinlilere ait bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Ramallah kentinin kuzeyindeki Deyr Sudan köyünde yapılan terör saldırısının maddi hasara yol açtığı belirtilerek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir aracı ateşe vererek Filistinlilere ait bir evin duvarlarına ırkçı sloganlarla zarar verdiği ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece ağustos ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik 628 saldırı gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, haziran ayında yaptıkları açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail devletinin desteği ve işbirliğiyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki ciddi artışın Filistin toplumu açısından varoluşsal tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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