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Beydağ'ın Kurtuluşu 104. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Beydağ'ın Kurtuluşu 104. Yılında Coşkuyla Kutlandı
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İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlama programı kapsamında Belediye Kültür Merkezi önünden Atatürk Anıtı'na bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından yapılan törende konuşan Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, kurtuluşu coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Törende müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu, öğrenciler şiir okudu.

Programda en iyi incir üreticileri jüri üyelerince belirlendi. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene Beydağ Kaymakamı Ramazan Aykut Saka da katıldı.

Kaynak: AA
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