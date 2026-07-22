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İzmir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

İzmir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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İzmir'in Beydağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

İzmir'in Beydağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

E.K'nin (29) kullandığı 35 CUF 915 plakalı hafif ticari araç, Beydağ-Nazilli kara yolu 17. kilometresi Palamutçuk mevkisinde karşı yönden gelen A.G. yönetimindeki 35 YIS 70 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 10 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar Beydağ Devlet Hastanesi ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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