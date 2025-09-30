Haberler

Beyazıt'ta Tramvay Kazası: Kadın Ağır Yaralandı

Beyazıt'ta Tramvay Kazası: Kadın Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Beyazıt durağında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

FATİH Beyazıt durağında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Beyazıt Tramvay durağında meydana geldi. Tramvay hattından yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına tramvay çarptı.İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen ismi öğrenilemeyen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen yayanın yakını sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvayın çarptığı anlar görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli

MGK sonrası dünyaya kritik çağrı: Acilen harekete geçilmeli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail takımı, İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı

İsrail'e büyük şok! O spor organizasyonundan çıkarıldılar
Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı

''Bu takım küme düşer'' deniyordu! Yaptıklarıyla bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.