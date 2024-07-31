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ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçlarının demokratik standartları sağlamadığı konusunda ciddi endişelerinin olduğunu belirtti. Kirby, "Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor. Venezuela seçim otoritelerinin, tam ve kapsamlı seçim sonuç verilerini açıklamalarını bekliyorum, öyle ki herkes sonuçları görebilsin." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçlarının "demokratik standartları sağlamadığı" yönünde ciddi endişelerinin olduğunu belirterek, "Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor. Venezuela seçim otoritelerinin, tam ve kapsamlı seçim sonuç verilerini açıklamalarını bekliyorum, öyle ki herkes sonuçları görebilsin." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER DEMOKRATİK STANDARTLARI KARŞILAMIYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçlarının "demokratik standartları" ve "seçim güvenliği ilkelerini" sağlamadığını savunan bağımsız raporlara tamamen katıldıklarını ve bundan dolayı Nicolas Maduro yönetimini bir an önce kapsamlı seçim sonuçlarını açıklamaya çağırdıklarını belirtti.

Beyaz Saray, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarına Endişeyle YaklaşıyorBeyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby

"SABRIMIZ TÜKENİYOR"

Kirby, "Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor. Venezuela seçim otoritelerinin, tam ve kapsamlı seçim sonuç verilerini açıklamalarını bekliyorum, öyle ki herkes sonuçları görebilsin." diye konuştu. Venezuela halkının sokaklara çıkmasını anlayışla karşıladıklarını ve kimseyi suçlayamayacaklarını dile getiren Kirby, ülkede artan siyasi şiddet olaylarından da endişe duyduklarını ve bu olaylardan dolayı Maduro yönetimini suçladıklarını ifade etti.

VENEZUELA'DAKİ DEVLET BAŞKANI SEÇİMİ

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını, sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü. Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti.

Beyaz Saray, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarına Endişeyle YaklaşıyorVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Kaynak: AA / Güncel

Beyaz Saray John Kirby Venezuela Saray Politika Güncel Haberler

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