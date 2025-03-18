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ABD'den Özgürlük Heykeli talebine çok sert tepki: Biz olmasaydık Almanca konuşuyorlardı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, New York'taki Özgürlük Heykeli'nin Fransa'ya iade edilmesi talebine tepki göstererek, "ABD olmasaydı Fransızlar, halihazırda Almanca konuşuyor olurdu. Bu yüzden ülkemize karşı son derece minnettar olmalılar" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, bir Fransız politikacının ABD'nin artık Özgürlük Heykeli'nin temsil ettiği değerleri benimsemediği gerekçesiyle New York'taki heykelin Fransa'ya iade etmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

"ÜLKEMİZE KARŞI MİNETTAR OLMALILAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Heykeli'ni Fransa'ya iade edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "Kesinlikle hayır. ve ismi belirtilmeyen bu düşük seviyeli Fransız siyasetçiye bir tavsiyem var. ABD olmasaydı Fransızlar, halihazırda Almanca konuşuyor olurdu. Bu yüzden ülkemize karşı son derece minnettar olmalılar" dedi.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİNİ İSTEMİŞLERDİ

Açıklamaya konu olan talep, Fransız parlamenter Raphal Glucksmann'dan gelmişti. Pazar günü yaptığı açıklamada Glucksmann, ABD'nin artık Fransa'nın Özgürlük Heykeli'ni ABD'ye hediye etmesine vesile olan değerleri temsil etmediğini öne sürerek Özgürlük Heykeli'nin ülkesine iade edilmesini istemişti. Glucksmann, "Diktatörlerin yanında yer almayı seçen ve bilimsel özgürlüğü savunan araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara söyleyeceğimiz bir şey var. Özgürlük Heykeli'ni bize geri verin" demişti.

ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli, ABD'nin bağımsızlığı ve iki ülke arasındaki ilişkileri kutlamak amacıyla 1886 yılında Fransa tarafından ABD'ye hediye edilmişti.

ABD'den Özgürlük Heykeli talebine çok sert tepki: Biz olmasaydık Almanca konuşuyorlardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Gözüaçık:

trump ciddiye alırsa iyi bir rakama satabilir. tabi D-day masrafları da faturaya yansıtılacaktır :)

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