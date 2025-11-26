Haberler

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in Yeğeninin Annesi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesi Bruna Caroline Ferreira'yı gözaltına aldı. Ferreira'nın ABD'ye turist vizesi ile girdiği ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Beyaz Saray ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

NEW ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldığı belirtildi.

Trump'ın katı göçmen karşıtı politikalarından Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt de etkilendi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, gözaltı olayından bilgisi olan kaynaklara göre, ICE yetkilileri, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldı.

New Hampshire WMUR televizyon kanalı, Leavitt'in erkek kardeşi Michael Leavitt'e ulaşarak gözaltını doğruladı.

Haberde, Michael Leavitt'in, söz konusu kadından 11 yaşında bir çocuğunun olduğu, çocuğun doğduğundan beri babası ile birlikte yaşadığı ancak annesiyle de ilişkisini sürdürdüğü bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü, NBC'ye, gözaltına alınan kadının, Brezilya uyruklu Bruna Caroline Ferreira olduğunu açıkladı.

Sözcü, Ferreira'nın, ABD'ye turist vizesi ile girdiğini, daha önce darp suçundan tutuklandığını ve 1999'da vizesinin süresi dolduğu için "suçlu kaçak göçmen" konumunda bulunduğunu iddia etti.

Ferreira, şu anda Güney Louisiana ICE Merkezi'nde tutuluyor ve sınır dışı için işlemleri devam ediyor.

Ferreira'nın avukatı Todd Poperleau ise Boston WCVB televizyonuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç kaydının bulunmadığını, ABD'ye yasal olarak giriş yaparak sürekli oturum izni alma sürecinde olduğunu belirtti.

Poperleau, Ferreira'nın, Massachusetts'te herhangi bir arama emri olmadan durdurulduktan sonra arabasında gözaltına alındığını, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ile bağlantısının da davayı etkileyeceğine inanmadığını söyledi.

Söz konusu gözaltı için Beyaz Saray ise herhangi bir yorum yapmadı.

Kaynak: AA
