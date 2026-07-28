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Netanyahu Washington'da protesto edildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere geldiği Washington'da Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere geldiği Washington'da Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi.

Beyaz Saray'ın bahçesine bakan Pennsylvania Caddesi'nde toplanan bir grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla Netanyahu'yu protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray kompleksinin içinde bulunan Blair House'ta kalan Netanyahu aleyhinde slogan atan grup, Filistin ve Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Aralarında anti-siyonist Yahudi bir grubun da bulunduğu göstericiler, ellerindeki pankartlarla Gazze'de barış çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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