Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet

Beyaz Saray'dan haftalardır gizemi çözülemeyen dronlarla ilgili açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, New Jersey eyaletinde bir süredir uçan "gizemli" dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, New Jersey'de haftalardır gündemi işgal eden dron uçuşları konusunda açıklama yaptı. Kirby, "Şu ana kadar kamu güvenliği riski olduğuna dair hiçbir kanıt görmedik ve ne olduklarını da bilmiyoruz. Bunu hala araştırıyoruz." dedi.

New Jersey eyaletinde gündemi meşgul eden "gizemli" dronlara ilişkin "kesin bir şey söyleyemeyeceğini" belirten Kirby, yapılan araştırmalar sonucu bunların gözlemlendiği raporlarının bazı görüntüleri doğrulayamadığını dile getirdi. Haftalardır New Jersey üzerinde birçok kişi tarafından gözlendiği rapor edilen "büyük ve gizemli" dronlar konusunda incelemelerin devam ettiğini belirten Kirby, "Bilinen kötü niyetli bir faaliyet olmasa da bildirilen gözlemler otorite boşluğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

YASA ÇIKARMA ÇAĞRISI YAPTI

Kirby, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gözlemleri araştırdığını söyledi, ABD Kongresine, "dron tespiti ve bunlara karşı koyma kabiliyetlerini genişletmek" için yasa çıkarma çağrısı yaptı.

HAFTALARDIR GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR

ABD Federal Havacılık İdaresine göre, New Jersey'de ilk gizemli dron görüntüleri 18 Kasım'da Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde tespit edilirken, görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ABD Sahil Güvenliği de söz konusu dronları tespit ettiği yönünde açıklamada bulundu. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dün söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bir bölgede, İran'a ait bir gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı. Endişe kaynağı "gizemli" dronlar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de tespit edilmiş, yerel yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.

Beyaz Saray'dan haftalardır gizemi çözülemeyen dronlarla ilgili açıklama
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
img

Her ilde yeni bir mahalle kurulacak
img

Esad çiftini kahredecek görüntüler
img

Fıtık rahatsızlığı için masaj salonuna giden kadın, hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar? Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.