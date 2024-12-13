Beyaz Saray'dan haftalardır gizemi çözülemeyen dronlarla ilgili açıklama

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, New Jersey'de haftalardır gündemi işgal eden dron uçuşları konusunda açıklama yaptı. Kirby, "Şu ana kadar kamu güvenliği riski olduğuna dair hiçbir kanıt görmedik ve ne olduklarını da bilmiyoruz. Bunu hala araştırıyoruz." dedi.

New Jersey eyaletinde gündemi meşgul eden "gizemli" dronlara ilişkin "kesin bir şey söyleyemeyeceğini" belirten Kirby, yapılan araştırmalar sonucu bunların gözlemlendiği raporlarının bazı görüntüleri doğrulayamadığını dile getirdi. Haftalardır New Jersey üzerinde birçok kişi tarafından gözlendiği rapor edilen "büyük ve gizemli" dronlar konusunda incelemelerin devam ettiğini belirten Kirby, "Bilinen kötü niyetli bir faaliyet olmasa da bildirilen gözlemler otorite boşluğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

YASA ÇIKARMA ÇAĞRISI YAPTI

Kirby, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gözlemleri araştırdığını söyledi, ABD Kongresine, "dron tespiti ve bunlara karşı koyma kabiliyetlerini genişletmek" için yasa çıkarma çağrısı yaptı.

HAFTALARDIR GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR

ABD Federal Havacılık İdaresine göre, New Jersey'de ilk gizemli dron görüntüleri 18 Kasım'da Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde tespit edilirken, görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ABD Sahil Güvenliği de söz konusu dronları tespit ettiği yönünde açıklamada bulundu. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dün söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bir bölgede, İran'a ait bir gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı. Endişe kaynağı "gizemli" dronlar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de tespit edilmiş, yerel yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.