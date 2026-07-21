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Beyaz Saray'da görevli İtalyan gazetecinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi

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50 yaşındaki İtalyan gazeteci, Beyaz Saray Yabancı Muhabirler Derneği Başkanı Daniele Compatangelo'nun Washington'daki evinde kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

Beyaz Saray'da görevli, İtalyan La7 kanalının muhabiri ve Beyaz Saray Yabancı Muhabirler Derneği (WHFCA) Başkanı Daniele Compatangelo'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Beyaz Saray muhabirleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları paylaşımda, mesai arkadaşları 50 yaşındaki Compatangelo'nun kalp krizi sonucu başkent Washington'daki evinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Compatangelo'nun annesinin, İtalyan haber ajansı ANSA'yı arayarak oğlunun bugün hayatını kaybettiğine dair bilgilendirmede bulunduğu aktarıldı.

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan İtalya doğumlu Compatangelo, 25 yıllık kariyeri boyunca birçok yayın kuruluşunda çalışmış ve yüksek profilli basın ofislerini yönetmiş bir gazeteci olarak tanınıyor.

Compatangelo en son, ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkındaki sözlerini haberleştirmesiyle gündem olmuştu.

Compatangelo haberinde Trump'ın, fotoğraf çektirmek için Meloni'nin kendisine "yalvardığını" söylediğine dair ifadelere yer vermiş, bu ifadeler İtalya'da siyasi tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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