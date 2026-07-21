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The Telegraph: Beyaz Saray, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Miliband'ten endişeli

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İngiliz basını, Beyaz Saray'ın Trump'a sert eleştirilerde bulunan İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Ed Miliband'den endişe duyduğunu iddia etti. Miliband'in geçmişteki tutumlarının transatlantik ilişkilerde anlaşmazlık konusu olabileceği belirtildi.

İngiliz basını, Beyaz Saray'ın, daha önce ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert açıklamalarda bulunan İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ten endişe duyduğunu iddia etti.

İngiltere'de yayım yapan The Telegraph gazetesinin, Trump yönetiminden eski bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, daha önce Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı olarak görev yapan ve Trump'ın eleştirdiği yeşil enerji projelerine destek veren Miliband'in, transatlantik ilişkilerinde "anlaşmazlık konusu" olabileceği belirtildi.

Miliband'in "daha önce benimsediği tutumların" Beyaz Saray'ın görüşlerine "taban tabana zıt düştüğü" vurgulanan haberde, Washington yönetiminin, Miliband'in Dışişleri Bakanı olarak atanmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Haberde, Trump'ın, Kuzey Denizi petrolünü kullanıma açmayı reddeden İngiltere'yi hedef aldığı bir dönemde, Miliband'in Kuzey Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetleri için yeni ruhsat verilmesini engellediği aktarıldı.

Miliband'in Trump'a sert çıkışları

Ayrıca haberde Trump hakkında geçmişte sert eleştiriler yapması nedeniyle Miliband'ın ABD yönetimince tepkiyle karşılanabileceği ifade edildi.

Miliband'in daha önce BBC'ye yaptığı açıklamaya atıfta bulunulan haberde, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın, Trump'a atfen "Irkçı, kadın düşmanı ve itiraf ettiğine göre tacizci biriyle ortak değerler paylaşmamız akıl almaz" ifadesini kullandığına işaret edildi.

Haberde, Miliband'in, 2017'de yaptığı açıklamada da ABD Başkanı'nın "aptallık çıtasını düşürdüğü" değerlendirmesinde bulunduğu ve Londra'da Trump karşıtı bir yürüyüşe katıldığı hatırlatıldı.

İngiltere'de 17 Temmuz'da Başbakan seçilen Andy Burnham'ın kabinesine seçtiği Ed Miliband, Temmuz 2024'te göreve gelen İşçi Partisi hükümetinin üçüncü Dışişleri Bakanı oldu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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